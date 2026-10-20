<BR \/> „Der Effekt wäre mit wenigen Hundert Euro weniger für den Einzelnen so gering, dass deswegen keiner eine Wohnung vermietet“, so Gemeinden-Präsident Dominik Oberstaller. Die Städte, die bei der GIS kräftig zulangen, haben zudem Angst, trotz Landesgeld auf Budgetlöchern sitzen zu bleiben.<BR \/><BR \/>Um den Mietmarkt zu beleben, geht der Staat mit gutem Beispiel voran und will mit dem Haushaltsgesetz die Einheitssteuer („cedolare secca“) auf Langzeitmieten mit Gebietsvertrag auf fünf Prozent senken. Diese Möglichkeit hat das Land nicht, sehr wohl aber könnte es – wie viele Verbände und auch die Opposition gefordert haben – die GIS auf Langzeitvermietung senken.<BR \/><BR \/> Der Landeshauptmann lässt sich nicht vorwerfen, zu kneifen. „Ich habe den Gemeinden ein Angebot unterbreitet“, betont Arno Kompatscher. Derzeit beträgt der ordentliche Hebesatz auf Wohnungen, die langfristig vermietet werden, 0,76 Prozent. „Ziel war es, den Hebesatz in allen Gemeinden auf 0,4 zu senken“, so Kompatscher. Die Differenz zum ordentlichen Hebesatz würde den Gemeinden vom Land ersetzt. Kostenpunkt: 25 bis 30 Millionen Euro. Ziel der Aktion: Langzeitvermietung attraktiver machen, indem die Belastung für die Vermieter sinkt.<BR \/><BR \/>Doch die Gemeinden winken ab. „Wir haben nachgerechnet. In den meisten Gemeinden würde die Steuerersparnis 120 bis 300 Euro ausmachen“, sagt Oberstaller. Mag sein, dass es in Bozen 500 Euro sein können. Die Ersparnis sei aber zu gering, um einen Lenkungseffekt am Mietmarkt zu erzeugen. „Wegen weniger Hundert Euro vermietet keiner eine Wohnung“, so Oberstaller. Dazu seien die Gewinne aus touristischer Kurzzeitvermietung zu hoch. Zudem gebe es gar nicht so viel Leerstand.<BR \/><BR \/>Dies ist aber nicht der einzige Grund für das Nein der Gemeinden. Wahr ist nämlich auch, dass einige Städte bei der GIS kräftig draufgesattelt haben. Die Hebesätze liegen in diesen Gemeinden deutlich über 0,76 Prozent. „Da das Land unsere Mindereinnahmen nur bis 0,76 Prozent ausgleicht, blieben wir auf der Differenz sitzen – und hätten trotz Geld vom Land ein Loch im Haushalt“, sagt Merans Finanzstadtrat Nerio Zaccaria.<BR \/><BR \/>Und noch ein Argument spielt eine Rolle. „In fast allen anderen Bereichen ist genau festgelegt, wie viel die GIS kosten darf“, so Oberstaller. Bei der GIS für Vermietungen gibt es aber noch Spielräume, die Gemeinden nutzen können, wenn sie knapp bei Kasse sind. „Diese wollen wir nicht hergeben“, so Oberstaller.