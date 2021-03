Gemeinderätinnen enttäuscht: „Wir erwarten mehr!“

In einer Pressemitteilung bringen zahlreiche Gemeinderätinnen ihre Enttäuschung über den Ausgang der Wahl des Rates der Gemeinden zum Ausdruck. Wie berichtet wurden nur 2 Frauen in den 17-köpfigen Rat gewählt: Giorgia Mongillo Bona, Bürgermeisterin der Gemeinde Branzoll, und Rosmarie Pamer, Bürgermeisterin der Gemeinde St. Martin in Passeier.