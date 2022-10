Gemeindewahl in Kastelruth: 3 für das Bürgermeisteramt

Andreas Colli. - Foto: © DLife/Rosario Multari

Christoph Senoner. - Foto: © ukn

Anfangs hatte der SVP-Kordinierungsausschuss noch den ehemaligen Raiffeisenkassen-Direktor Stefan Tröbinger als zweiten Anwärter ins Feld geführt.Nun besteht eine neue Ausgangslage: Die SVP sammelt ihre Kräfte und wird neben einer Reihe von Gemeinderatskandidaten für das Bürgermeisteramt mit nur einer Kandidatin antreten. Denn auch der frühere und im März abgewählte SVP-Bürgermeister Andreas Colli will am 13. November mit einer neuen Liste antreten; sein Bürgermeisterbonus könnte ihm dabei bei manchen Wählern trotz der Abwahl im März zugute kommen.Dritter im Bunde bei den Bürgermeister-Anwärtern ist schließlich Christoph Senoner von der Freien Liste Kastelruth: Der Rechtsanwalt und langjährige Gemeinderat der Opposition tritt am 13. November ebenso für das höchste Amt in der Gemeinde an. Die Kandidatenlisten aller 3 antretenden Parteien werden demnächst bekanntgegeben.