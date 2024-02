Gemeindewahlen in Brixen: Historisches Ergebnis für den PD-Brixen

PD Brixen bedankt sich

Im Gegensatz zu den jüngsten Ergebnissen des PD auf nationaler Ebene und in anderen Kommunen ist dies als ein historisches Ergebnis zu werten, das die gute Arbeit des lokalen Teams des PD in Brixen während der letzten Wahlperioden bestätigt und belohnt. Das geht aus einer Aussendung des PD Brixen hervor.Es ist eine große Genugtuung für die gesamte Brixner PD-Fraktion, die in den letzten Jahren sehr konstruktiv gearbeitet hat und bei der Wahlkampagne als geschlossenes Team auftrat. Zudem ist das Ergebnis ein persönlicher Erfolg für die Bürgermeisterkandidatin Renate Prader und den amtierenden Vizebürgermeister Ferdinando Stablum.Der PD Brixen bedankt sich herzlich bei all seinen Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde. Der PD Brixen bekräftigt zudem seinen Willen, auch in den nächsten sechs Jahren zum Wachstum und zur Entwicklung der Stadt beitragen zu können, zum Wohle aller Mitbürgerinnen und Mitbürger.