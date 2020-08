Gemeindewahlen: Südtiroler Freiheit tritt mit 4 Kandidaten in Tramin an

Angeführt wird die Liste vom unabhängigen Kandidaten Peter Frank. Frank ist 45 Jahre alt, verheiratet und Vater von 3 Kindern. Er ist seit 30 Jahren als Elektriker tätig. Frank war und ist in zahlreichen Traminer Vereinen aktiv.Unterstützt wird Frank unter anderem von Maria Kofler (24). Sie hat die Fachoberschule für Landwirtschaft in Auer besucht und ist Mitarbeiterin in der Mitgliederbetreuung und im Qualitätsmanagement einer Obstgenossenschaft. Auch sie ist in mehreren Vereinen tätig.Wieder an den Start geht Christine Weis Kofler, 63 Jahre alt, verheiratet, Mutter zweier erwachsener Kinder und Großmutter von 4 Enkelkindern. Sie war bereits von 2005-2010 Gemeinderätin in Tramin. Weis arbeitet bei einem Busunternehmen in Teilzeit und engagiert sich für soziale Projekte.Komplettiert wird die Liste von Stefan Zelger (36). Zelger arbeitete nach der Tischlerlehre mehrere Jahre im Handwerk. Später studierte er Management und Ökonomie, Politikwissenschaften und Innovation und Unternehmensführung. Von 2005 bis 2015 saß er bereits im Traminer Gemeinderat.

stol