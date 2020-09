Gemeinsame Sitzung der 3 Landesjugendbeiräte: Europa im Fokus

Mit Europäischen Solidaritätsprojekten haben sich die Landesjugendbeiräte der 3 Sprachgruppen in einer gemeinsamen Sitzung im Kulturinstitut „Micurà de Rü“ in St. Martin in Thurn befasst.