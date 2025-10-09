<b>von Janos I.Szirtes<\/b><BR \/><BR \/>China verfügt über alle Vorbedingungen für eine Großmachtrolle. Es hat sowohl ein großes Territorium, eine zahlreiche Bevölkerung, Rohstoffe, eine Armee, Innovationsfähigkeit als auch den Willen, dies auszunutzen. Es hat sich jahrzehntelang auf diese Rolle vorbereitet und sich dazu die Ökonomie und Innovationsfähigkeit aufgebaut. <BR \/><BR \/>Heute hat es mit 18,75 Billionen Dollar (16,13 Billionen Euro) die zweitstärkste Volkswirtschaft der Welt. Kaufbereinigt liegt das Land sogar mit 19,45 Prozent auf der ersten Stelle. Beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sieht es allerdings anders aus: 73. Stelle.<BR \/><BR \/>Russland verfügt über fast keine Vorbedingungen, um eine Großmacht zu sein. Man hat es versäumt, sich mit jahrelanger Arbeit dafür einen ökonomisch-technologisch-innovativen Hintergrund zu schaffen. Russlands Außenhandel wird durch Rohstoffexporte geprägt, und es ist nicht gelungen, diese Einnahmen im Dienst der Großmachtvoraussetzungen zu investieren.<BR \/><BR \/> Mit 2,16 Billionen Dollar (1,86 Billionen Euro) an Bruttoinlandsprodukt (BIP) belegt das Land die elfte Stelle. Bei Kaufkraftparität mit 3,52 Prozent und beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt es an 68. Stelle. Lediglich die Rohstoffvorkommen, die Atomrüstung und die Im-Voraus-Annahme, eine Großmacht zu sein, heben das Land aus der Rolle einer regionalen Mittelmacht hervor.<BR \/><BR \/>Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen haben China und Russland eine Übereinstimmung an Interessen: die USA und den Westen zu schwächen. Das gleiche autokratische System erleichtert die Zusammenarbeit.<BR \/><BR \/> Die deklarierte ewige Freundschaft und Partnerschaft trifft allerdings keinesfalls zu. China versteckt hinter fernöstlicher Höflichkeit die Tatsache, dass Russland kein gleichberechtigter Partner ist. Durch den Ukraine-Krieg ist die Position des Kremls außenpolitisch stark geschwächt; dies trifft auch auf die Beziehungen zu China zu. <BR \/><BR \/>Russland ist auf China angewiesen, was aber nicht auf Gegenseitigkeit beruht. China ist an der Fortsetzung des Krieges in der Ukraine interessiert, damit die USA sich nicht einseitig auf die Bekämpfung des chinesischen Einflusses konzentrieren können. Dazu und aus ökonomischen Gründen liefert China 70 Prozent der Raketen- und Drohnenteile, die die Ukraine vernichten, an Russland. Bei Rohstoffen nützt Peking die Zwangslage Russlands aus, um kostengünstig und unter Weltmarktpreis diese zu importieren. Auch die Besetzung von Gebieten der Ukraine ist im Sinne Chinas, weil damit die anstehende Invasion Taiwans und territoriale Ansprüche, von denen auch Russland ebenfalls nicht verschont bleiben wird, zu rechtfertigen sind. <BR \/><BR \/>Die chinesisch-russischen Beziehungen ruhen auf einer zeitlich begrenzten Übereinstimmung der Interessen, was die Rolle der USA schwächt, aber höchstens die von China stärkt. Russland bleibt hierbei außen vor. Dennoch hat Kremlchef Wladimir Putin keine Wahl: Er ist auf die Chinesen angewiesen, und trotz besseren Wissens über die Zukunft kann er die abnehmende Juniorpartnerschaft mit Peking nicht verhindern.