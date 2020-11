Generalaudienz mit Papst ab Mittwoch ohne Zuschauer

Der Beschluss wurde gefasst, nachdem ein Pilger, der sich am Mittwoch an der Generalaudienz beteiligt hatte, positiv getestet wurde. Der Vatikan sei bemüht, die Gläubigen keinen Gefahren auszusetzen, hieß es.Als Italien Anfang März ein allgemeines Versammlungsverbot erließ, gab es statt Pilger- und Touristenmassen auf dem Petersplatz Videoansprachen aus der päpstlichen Bibliothek. Anfang September hatte der Papst wieder seine Generalaudienzen in Beisein der Pilger aufgenommen, allerdings im kleineren Rahmen als zuvor.

apa