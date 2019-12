Generalstreik in Frankreich

Das Innenministerium befürchtet Ausschreitungen und hat die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft. Alleine in Paris sind rund 6.000 Polizisten im Einsatz. An dem Ausstand beteiligen sich Mitarbeiter der Bahn und das Bodenpersonal an Flughäfen. Auch an Krankenhäusern, Schulen, bei der Müllabfuhr und im Pariser Nahverkehr wird gestreikt. In Frankreich ist nicht nur der Nahverkehr betroffen. Ausfälle gibt es auch im Bahnfernverkehr.





Ebenso fallen Flüge aus, weil das Bodenpersonal die Arbeit niederlegen will. Auch zwischen Wien und Paris wurden für Donnerstag einzelne AUA-Flüge gestrichen.

apa