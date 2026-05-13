Für besondere Aufmerksamkeit sorgte im Vorfeld die SVP-Abgeordnete Waltraud Deeg. Bei der geheimen Wahl zeigte sie ihren Stimmzettel offen vor und erklärte, für Gennaccaro gestimmt zu haben. <BR \/><BR \/>Aufgrund dieses ungewöhnlichen Vorgehens musste die Abstimmung annulliert und wiederholt werden. Deeg erklärte später, sie habe ursprünglich eine Stimmenthaltung angekündigt, sich dann jedoch doch für Gennaccaro entschieden.<BR \/><BR \/>Der Führungswechsel folgt den Regeln des Autonomiestatuts: Zur Halbzeit der Legislaturperiode wechseln die Sprachgruppen an der Spitze des Landtags. Damit übernimmt nun ein italienischsprachiger Präsident das Amt, während die Vizepräsidentschaft an einen deutschsprachigen Vertreter geht. Zuvor hatte Arnold Schuler den Vorsitz inne, mit Gennaccaro als Stellvertreter.<BR \/><BR \/>Nach der Wahl wurde Schuler zum neuen Vizepräsidenten bestimmt. Er erhielt 26 Stimmen. Weitere Stimmen entfielen auf Bernhard Zimmerhofer (1), Franz Locher (2) und Sepp Noggler (1), zudem gab es drei Enthaltungen sowie zwei ungültige Stimmen.