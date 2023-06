Geplante Widmann-Kandidatur: Das Schweigen der SVP

Das sagt Achammer – Keine Reaktion von Kompatscher

„Landauf und landab haben mich – vor allem auch nach den letzten Interviews in den Medien – zahlreiche Menschen kontaktiert und dazu gedrängt, doch wieder für den Landtag zu kandidieren“, so Widmann im Interview (Hier lesen Sie das Interview in voller Länge). „Sie alle teilen meine Gedanken und vor allem meine Besorgnis um die SVP. Derzeit deutet alles darauf hin, dass die Partei bei den Wahlen deutlich an Stimmen verlieren wird“, so der langjährige SVP-Politiker.Er, so Widmann, sei „überzeugt davon, dass sein Vorschlag eine große Möglichkeit und ganz im Sinne der SVP“ sei. Denn die Mehrheit, die die Partei bislang innehat, „droht, verloren zu gehen“. „Das könnte mit dem ,kleinen Edelweiß' aufgefangen werden“, so Widmann. „Die Liste teilt nämlich dieselben Werte und dasselbe Programm der SVP und würde nach der Wahl die Vereinigung mit der Fraktion der SVP anstreben.“Nun ist die SVP am Zug, denn diese muss über den Antrag Widmanns auf das „Kleine Edelweiß“ entscheiden. Doch bislang gibt man sich mehr als wortkarg: „Ich kann in diesem Zusammenhang lediglich auf das Parteistatut verweisen, welches sehr klar ist. Ein kleines Edelweiß ist als Möglichkeit ausschließlich für Gemeinderatswahlen und nicht für Landtagswahlen vorgesehen“, lautet die knappe Stellungnahme des SVP-Obmanns Philipp Achammer.STOL hat auch bei Landeshauptmann Arno Kompatscher um eine Stellungnahme zur geplanten Widmann-Kandidatur angefragt – bislang ohne Reaktion.Man darf gespannt sein, wie sich die Sache entwickelt, denn irgendwann wird die SVP eine Entscheidung treffen und sich auch äußern müssen. Danach ist wieder Widmann am Zug.