Gericht erlaubt Übergabe von Trump-Finanzunterlagen

Der Oberste Gerichtshof in den USA hat am Donnerstag entschieden, dass US-Präsident Donald Trump von der Staatsanwaltschaft in New York angeforderte Steuerunterlagen herausgeben muss. Dabei geht es um Dokumente seines längjährigen Steuerberaters Mazars. Hingegen bleiben die von 2 Ausschüssen des Repräsentantenhauses angeforderten Dokumente zunächst unter Verschluss.