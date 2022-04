Gesellschaft Stilfser Joch: Unterschrift zur Gründung am 11. April

Zur Aufwertung des Stilfser Joch Gebiets im Sinne von Wachstum und Nachhaltigkeit wird eine neue Gesellschaft gegründet, an der sich das Land Südtirol und die Region Lombardei beteiligen. Der Gründungsakt dazu wird am Montag, 11. April, in Bozen von Landeshauptmann Arno Kompatscher und dem für Bergpolitik zuständigen lombardischen Assessor Massimo Sertori unterzeichnet.Besprochen werden bei dieser Gelegenheit auch die wichtigsten Ergebnisse einer Studie zur „Gestaltung der Passhöhe Stilfser Joch“ des Architekten Arnold Gapp. Ein Teil der Maßnahmen zur Aufwertung des auf 2757 Meter Meereshöhe liegenden höchsten Gebirgspass in Italien betrifft die Mobilität. Dazu stellen Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und der Direktor der Südtiroler Transportstrukturen AG STA Joachim Dejaco die ersten Eingriffe vor.Die Unterzeichnung des Gründungsakts für die Gesellschaft Stilfser Joch findet am Montag, 11. April 2022, um 12 Uhr in Bozen, Innenhof, Palais Widmann, Silvius-Magnago-Platz 1 statt.