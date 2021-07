Gesetz gegen Homophobie: Warum die SVP nicht einfach Ja sagen darf

Mehr Schutz für Schwule, Lesben, Trans- und Bisexuelle - das ist das Ziel eines neuen Gesetzes, über das am 13. Juli im Senat abgestimmt wird. Aber am „Disegno di Legge Zan“ gibt es auch Kritik, nicht nur von Seiten der Kirche. Der Bozner Rechtsanwalt Andreas Widmann fasst die Kritik in 3 Punkten zusammen – und hat eine Empfehlung für die SVP-Abgeordneten in Rom. + Von Andreas Widmann