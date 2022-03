Gespräche über Feuerpause sollen fortgesetzt werden – trotzdem wird getötet

Heute sollen zum zweiten Mal Verhandlungen über eine Waffenruhe stattfinden. Indes fiele in der Nacht auf Mittwoch Fallschirmjäger der russischen Armee in der zweitgrößten ukrainischen Stadt, Charkiw, ein. Ein Krankenhaus wurde schwer getroffen. Auch kam es auf den Straßen zu Schießereien.Aus der ukrainischen Großstadt Schytomyr ebenfalls ein Luftangriff gemeldet worden. Vermutlich Marschflugkörper des russischen Typs Kalibr hätten mehrere Gebäude beschädigt, darunter ein Krankenhaus, meldete die Agentur Unian. 4 Menschen starben und mindestens 3 wurden verletzt.Bei der russischen Invasion in der Ukraine, die am vergangenen Donnerstag begann, sind bisher mindestens 136 Zivilisten getötet worden. Dies teilten die Vereinten Nationen laut BBC mit und gaben an, dass 13 Kinder unter den Toten seien. Nach Angaben der Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Liz Throssell, ist jedoch davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Toten weitaus höher liegt.

apa/stol