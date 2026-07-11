Die US-Militärdelegation sei eingetroffen und berate mit der libanesischen Armeeführung über „die Mechanismen für die Umsetzung der ersten Pilotzone, aus der sich die Israelis zurückziehen werden, um eine Stationierung der libanesischen Armee zu erlauben“, sagte ein libanesischer Militärvertreter. Das „Hauptziel“ der US-Delegation sei die „Umsetzung des Rahmenabkommens“.<BR \/><BR \/>Israel und der Libanon hatten sich Ende Juni unter Vermittlung der USA auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für ein endgültiges Friedensabkommen zwischen den beiden Nachbarländern ebnen soll. Teil der Vereinbarung ist ein schrittweiser Rückzug der israelischen Truppen aus dem Süden des Landes, wo die israelische Armee gegen die Hisbollah-Miliz kämpft. Zunächst soll das libanesische Militär dabei zwei kleine Gebiete von Israel übernehmen.