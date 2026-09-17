<b>Dr. Valter Ciarrocchi<\/b> leitet nun offiziell die <b>Ärztliche Direktion des Krankenhauses Meran.<\/b> Die <b>Pädiatrie<\/b> im Gesundheitsbezirk steht unter der Leitung von <b>Dr. Walburga Cassar,<\/b> während <b>Dr. Stefano Grassi<\/b> die <b>Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Meran<\/b> übernimmt. <b>Dr. Antonio Luchetti<\/b> leitet den <b>Psychiatrischen Dienst<\/b> und <b>Dr. Barbara Elisabeth Klotz<\/b> den <b>Psychologischen Dienst.<\/b><BR \/><BR \/> Landesrat Dr. Hubert Messner betont: „Ein leistungsfähiges Gesundheitssystem braucht nicht nur moderne Einrichtungen, sondern vor allem Menschen, die Verantwortung übernehmen und die Dienste mit Leben füllen.“ <BR \/><BR \/>Generaldirektor Dr. Christian Kofler und Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann hoben die medizinische Stärkung und die Bedeutung der Vernetzung hervor. Auch Bezirksdirektorin Dr.in Janah Maria Andreis gratulierte den neuen Führungskräften.<BR \/><BR \/><b>Dr. Valter Ciarrocchi<\/b> leitet die Ärztliche Direktion des Krankenhauses Meran, die er bereits geschäftsführend führte. Der Arzt mit italienisch-deutscher Staatsangehörigkeit war nach Stationen bei der Marine, in Italien und Deutschland ab 1998 in der ärztlichen Leitung in Bozen und ab 2019 geschäftsführend in Meran tätig. Ciarrocchi erklärt: „Für mich wird es in den kommenden Jahren entscheidend sein, die Rolle des Gesundheitsbezirks Meran als wichtige Anlaufstelle für die Bevölkerung weiter zu stärken. Dabei wird die Qualität der Versorgung, Innovation, die Integration zwischen Krankenhaus und der Gesundheitsversorgung vor Ort sowie die Förderung und Wertschätzung der beruflichen Kompetenzen im Mittelpunkt stehen.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1360665_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Dr. Walburga Cassar<\/b> steht seit Februar 2026 der Pädiatrie im Gesundheitsbezirk Meran vor. Die aus Penon stammende Ärztin war nach Stationen in Brixen und Bozen zuletzt Primaria in Bruneck. Widmann würdigte sie als engagierte Leiterin für Meran und Schlanders. Cassar sagt: „Im Gesundheitsbezirk Meran habe ich ein engagiertes Team aus motivierten Ärztinnen, Ärzten und Pflegefachkräften kennengelernt. Gemeinsam möchten wir eine moderne und umfassende Versorgung unserer pädiatrischen Patientinnen und Patienten sicherstellen. Dabei ist mir eine enge Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern Schlanders und Meran ebenso wichtig wie der kontinuierliche Austausch mit den niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzten.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1360668_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Dr. Stefano Grassi<\/b> leitet die Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Meran. Der erfahrene Facharzt war langjährig im Krankenhaus Bozen sowie in Innichen tätig und bringt große chirurgische Kompetenz mit. Grassi hält fest: „Ich arbeite seit 25 Jahren für den Südtiroler Sanitätsbetrieb. Im Landeskrankenhaus Bozen habe ich umfassende Kenntnisse und weitreichende Kompetenzen erworben, sowohl im Bereich der Gynäkologie als auch in der Geburtshilfe, vor allem in der minimalinvasiven Chirurgie und Beckenbodenchirurgie. In diesen Bereichen möchte ich meine Schwerpunkte setzen, was im landesweiten Versorgungssystem sicherlich einen wichtigen Stellenwert einnehmen wird. Meran hat sich schon immer für die Förderung der natürlichen Geburt eingesetzt. Das soll auch in Zukunft erhalten bleiben – selbstverständlich.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1360671_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Dr. Antonio Luchetti<\/b> übernimmt die Leitung des Psychiatrischen Dienstes im Gesundheitsbezirk Meran. Seit 2018 arbeitet der gebürtige Römer im Südtiroler Sanitätsbetrieb, wo er ab 2023 das Zentrum für Psychische Gesundheit Sinich im „Haus Basaglia“ leitete. Luchetti steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, den gesamten psychiatrischen Bereich im Bezirk zu führen und die Zusammenarbeit im Netzwerk auszubauen. Er betont: „Mit der Übernahme der Leitung des Psychiatrischen Dienstes von Meran bringe ich das Erbe der Triester Schule und eine solide Grundlage mit, die auf fortschrittlichen Ansätzen der Gemeindepsychiatrie beruht. Ich leite einen Dienst, der das „No Restraint“-Modell verfolgt – mit dem Ziel, auf Zwangsmaßnahmen zu verzichten und die Türen offen zu halten. Bei unserer täglichen Arbeit verzichten wir häufig bewusst auf das Tragen von weißen Kitteln, um uns der Machtsymbole zu entledigen, hierarchische Barrieren so weit wie möglich abzubauen und den zwischenmenschlichen Beziehungen einen hohen Stellenwert einzuräumen.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1360674_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Dr. Barbara Elisabeth Klotz<\/b> wurde zur Direktorin des Psychologischen Dienstes im Gesundheitsbezirk Meran ernannt. Die aus Laas stammende Psychologin ist seit 2008 im Dienst tätig und leitete diesen seit 2021 bereits geschäftsführend. „Das Angebot reicht von psychologischer Diagnostik und Beratung über Psychotherapie bis hin zu spezialisierter psychologischer Versorgung. Eine zentrale Herausforderung sehe ich darin, dem wachsenden Bedarf an psychologischer Unterstützung mit den vorhandenen Ressourcen bestmöglich zu begegnen und sicherzustellen, dass Menschen frühzeitig die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Für die zukünftige Ausrichtung des Dienstes setze ich dabei auch auf die Kompetenz und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine wertschätzende Arbeitskultur, fachlicher Austausch und Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Entwicklung tragen wesentlich dazu bei, die hohe Qualität der psychologischen Versorgung auch in Zukunft zu sichern.“