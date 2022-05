Gesundheitsminister: „Die Pandemie ist noch nicht zu Ende“

„Die Sterblichkeit, die wir immer noch haben, betrifft sehr alte Menschen, so dass die zweite Auffrischungsimpfung für die über 80-Jährigen lebensrettend sein kann“, sagte Speranza.Es gebe inzwischen andere und neue Instrumente wie antivirale Medikamente und Impfstoffe, aber nach wie vor sei es wichtig, die Menschen über Corona und seine Folgen aufzuklären. Der Krieg in der Ukraine habe die Pandemie fast über Nacht vollständig in Vergessenheit geraten lassen: „Ich sage das mit größtem Respekt, aber in Wirklichkeit sind der Krieg und seine Folgen zur Pandemie hinzugekommen, sie haben diese nicht abgelöst.“