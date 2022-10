Gesundheitspersonal muss sich nicht mehr gegen Corona impfen lassen

100-Euro-Strafe für Ungeimpfte soll abgeschafft werden

Aufrecht bleibt die Maskenpflicht in Krankenhäusern und Seniorenheimen, beschloss die Regierung. Es handelt sich um die erste Ministerratssitzung in Rom, seitdem Premierministerin Giorgia Meloni vergangene Woche die Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen hat.3394 Ärzte wurden nach Angaben der italienischen Ärztekammer wegen der Weigerung, sich impfen zu lassen, vom Dienst suspendiert. Angesichts schwerer Personalmängel im öffentlichen Gesundheitssystem sei es wichtig, dass die suspendierten Ärzte wieder die Arbeit aufnehmen, erklärte der neue italienische Gesundheitsminister Orazio Schillaci.Die Regierung plant auch die Abschaffung der 100-Euro-Strafe, die im Jänner für nicht geimpfte Italiener ab 50 Jahren verhängt wurde (Hier erfahren Sie mehr dazu). Viele Impfgegner, bei denen der Strafzettel in den vergangenen Monaten ins Haus geflattert war, haben die Zahlung verweigert.