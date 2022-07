Getöteter Afroamerikaner weist 46 Schusswunden auf

Nach dem Tod eines Schwarzen in einem Kugelhagel durch Polizisten in den Vereinigten Staaten hat eine Autopsie Dutzende Schusswunden festgestellt. Insgesamt seien 46 Ein- oder Streifschüsse auf dem Körper des zur Tatzeit 25 Jahre alten Jayland Walker gefunden worden, teilten Gerichtsmediziner am Freitag in Akron (Ohio) mit.