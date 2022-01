Wie gefährlich ist der Ukraine-Konflikt für Europa?

Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Die Ukraine fürchtet eine Invasion, wie sie auf der Krim im Jahre 2014 vonseiten Russlands vollzogen wurde. Die Führung in Moskau streitet die Invasionspläne aber ab.„Wir betonen noch einmal: Russland wird niemanden angreifen“, teilte Moskaus Botschaft in Washington mit. Russland wirft seinerseits den USA und ihren Verbündeten vor, selbst seit Jahren mit Waffen und Militärausbildern und Manövern die Ukraine militärisch aufzurüsten und damit die Konfrontation zu schüren.Russland gehe es um Sicherheitsgarantien. So fordert Präsident Wladimir Putin unter anderem eine Zusage der NATO, dass die Ukraine nicht in das transatlantische Militärbündnis aufgenommen wird. Dies lehnt die Allianz mit Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine und souveräner Staaten an sich kategorisch ab.Europa und die USA schließen angesichts der befürchteten russischen Aggression gegen die Ukraine die Reihen. US-Außenminister Antony Blinken und EU-Chefdiplomat Josep Borrell seien entschlossen, „eine starke, klare und vereinte transatlantische Front zu bilden“, teilte der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) nach einem Telefonat der beiden mit. Darin hätten sie sich zur Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine bekannt.Blinken und Borrell hätten über die laufenden Vorbereitungen „für abschreckende Maßnahmen und eine robuste internationale Reaktion mit massiven Konsequenzen für Russland im Fall einer weitere Aggression gegen die Ukraine“ gesprochen, hieß es in der Mitteilung weiter.US-Außenminister Antony Blinken hat zum Auftakt seines Besuchs in Kiew die Entschlossenheit seiner Regierung zur Unterstützung der Ukraine unterstrichen. Der Truppenaufmarsch Russlands an der ukrainischen Grenze gebe Präsident Wladimir Putin die Möglichkeit, sehr schnell weitere aggressive Handlungen vorzunehmen, sagte Blinken am Mittwoch vor US-Diplomaten in der ukrainischen Hauptstadt.Präsident Joe Biden habe ihm deshalb mit auf den Weg gegeben, die Entschlossenheit der USA in dem Konflikt zu untermauern. Er hoffe, dass sein geplantes Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Genf die diplomatischen Kanäle offenhalte, sagte Blinken.Der US-Außenminister will am Donnerstag zunächst nach Berlin weiterreisen, um mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock das weitere Vorgehen im Umgang mit Russland zu besprechen. Auch die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens werden in Berlin erwartet.Bei seinem Gespräch mit Lawrow will Blinken nach US-Angaben darauf dringen, dass die russische Regierung umgehend Schritte zur Entspannung der Lage an der russisch-ukrainischen Grenze unternimmt. Russland habe bisher trotz aller diplomatischen Bemühungen das Gegenteil einer Deeskalation verfolgt. Putin könne jederzeit an jedem Ort gegen die Ukraine losschlagen.In Kiew will Blinken am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba sprechen.Inmitten der Krise haben die USA auch vor einer möglichen künftigen Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus gewarnt. Eine Vertreterin des US-Außenministeriums sagte, eine von Machthaber Alexander Lukaschenko vorangetriebene Verfassungsänderung könnte darauf hindeuten, dass das Land eine Stationierung sowohl konventioneller als auch atomarer Waffen Russlands auf seinem Territorium erlauben könnte. Dies wäre eine „Herausforderung für die europäische Sicherheit, die nach einer Antwort verlangen könnte“.Die Ministeriumsvertreterin zeigte sich außerdem besorgt über die Ankunft russischer Truppen in Belarus. „Der Zeitpunkt ist bemerkenswert und weckt natürlich Befürchtungen, dass Russland vorhaben könnte, Soldaten unter dem Deckmantel gemeinsamer Militärübungen in Belarus zu stationieren, um potenziell die Ukraine anzugreifen.“ Die Zahl der russischen Soldaten liege über der Zahl, die bei einer „normalen Militärübung“ zu erwarten wäre. Lukaschenko stütze sich mehr und mehr auf Russland, sagte die US-Ministeriumsvertreterin weiter. „Und wir wissen, dass er diese Unterstützung nicht kostenlos bekommt.“Der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas nannte die Ankunft der russischen Truppen in Belarus am Mittwoch eine direkte Bedrohung für Litauen. Litauen ist im Gegensatz zur Ukraine NATO-Mitglied. „In der derzeitigen Situation fassen wir die Ankunft russischer Streitkräfte in Belarus nicht nur als für die Sicherheitslage destabilisierenden Faktor auf, sondern als größere Bedrohung für Litauen“, schrieb der Minister auf Facebook.Die ukrainischen Behörden hatten indes einen massiven Cyberangriff gemeldet. Betroffen gewesen seien etwa die Seiten des Außenministeriums, des Kabinetts, des Sicherheits- und Verteidigungsrates, sowie des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft. Kiew deutete schon am Freitagabend nach Moskau.Der Vizesekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Serhij Demedjuk, präzisierte, die Urheber dürften im Umfeld belarussischer Geheimdienste sein. Die eingesetzte Schadsoftware ähnle aber Programmen, die Hacker aus der Umgebung russischer Geheimdienste nutzten. „Wir glauben vorläufig, dass die Gruppe UNC1151 in diesen Angriff involviert sein könnte“, erklärte Demedjuk in einer schriftlichen Stellungnahme. „Dies ist eine Cyber-Spionage-Gruppe, die mit den Spezialdiensten der Republik Belarus verbunden ist.“Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärte, insgesamt seien 70 Webseiten der Regierung angegriffen worden. In 10 Fällen sei es zu „unbefugten Eingriffen“ gekommen, aber der Inhalt sei nicht verändert worden und es habe keine Weitergabe personenbezogener Daten gegeben. Auf der Webseite des Außenministeriums waren vorübergehend die Worte „Habt Angst und rechnet mit dem Schlimmsten“ in ukrainischer, russischer und polnischer Sprache zu lesen. Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell hielt es für „denkbar“, dass Russland hinter dem Cyberangriff steckt.

stol/dpa/apa