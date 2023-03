Giorgia Meloni: „900.000 Tunesier könnten nach Italien kommen“

Das nordafrikanische Land ist hoch verschuldet und muss sich dringend mehr Geld leihen, um den diesjährigen Haushalt auszugleichen.Schon seit 2021 verhandelt Tunesien mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über ein Rettungsdarlehen in Höhe von 2 Milliarden Euro. Doch Präsident Kais Saied wird nach Äußerungen gegen Migranten aus Subsahara-Afrika Rassismus vorgeworfen. Die Weltbank, Tunesiens zweiter großer Kreditgeber, setzte kürzlich die Vergabe neuer Darlehen an den nordafrikanischen Staat aus.In Italien wird bereits seit mehreren Wochen über die Ankunft Tausender Migranten diskutiert, die sich in zumeist seeuntauglichen Booten von Afrika aus über das Mittelmeer auf den Weg nach Italien machen. Das Land hat seit Anfang Jänner nach offiziellen Zahlen bereits mehr als 20.000 Bootsmigranten registriert – in den beiden Vorjahren waren es zu diesem Zeitpunkt jeweils etwa 6000. Immer wieder kommt es bei den Versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, zu verheerenden Bootsunglücken. Ende Februar etwa ereignete sich vor der Küste Kalabriens ein Schiffsunglück mit mindestens 90 Toten. Italiens Rechtsregierung um Meloni sowie die Küstenwache sind seitdem massiver Kritik ausgesetzt – der Vorwurf lautet, dass nicht alles Mögliche zur Rettung getan worden sei.