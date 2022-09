Giorgia Meloni – „Ich bin schon rechts geboren“ Giorgia Meloni – „Ich bin schon rechts geboren“

Sie hat die besten Karten in der Hand, um die Nachfolge von Premier Mario Draghi anzutreten. Die rechtsnationalistische Giorgia Meloni könnte zur ersten Regierungschefin Italiens aufsteigen. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag eroberte die von Meloni angeführte Mitte-Rechts-Koalition 44 Prozent der Stimmen und damit eine klare Mehrheit in Abgeordnetenkammer und Senat.