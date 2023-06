Giorgia Meloni kritisiert Zinserhöhungskurs der EZB

Ähnlich sieht die Lage Italiens Vizepremier und Außenminister Antonio Tajani. „Die hohen Zinssätze bergen für Italien das Risiko einer Rezession. Ich glaube nicht, dass es wachstumsfördernd ist, die Zinssätze weiter anzuheben“, sagte Tajani laut Medienangaben.„Wir leiden unter einer anderen Inflation als die USA, sie wird durch die kriegsbedingten Rohstoffkosten verursacht. Wenn man heute die Kosten für Geld erhöht, bringt man die Unternehmen in eine schwierige Lage. Wenn die Zinsen zu hoch sind, riskieren wir eine Rezession“, sagte Tajani. Die EZB hatte Mitte Juni die Schlüsselzinsen im Kampf gegen die Inflation bereits das achte Mal in Serie nach oben gesetzt. Mit dem jüngsten Schritt um 0,25 Prozentpunkte liegt der Einlagensatz, der an den Finanzmärkten aktuell der richtungsweisende Zins ist, inzwischen bei 3,5 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat für die nächste Zinssitzung im Juli bereits eine weitere Anhebung in Aussicht gestellt.