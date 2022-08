Giorgia Meloni veröffentlicht Vergewaltigungs-Video – Harsche Kritik

Das Video von der Vergewaltigung am Sonntagfrüh auf einer Straße in der nördlichen Stadt Piacenza war von einem Zeugen aufgenommen worden, der auch die Polizei verständigte. Der Asylwerber wurde festgenommen und das geschockte Opfer ins Krankenhaus eingeliefert.Der PD-Chef Enrico Letta warf Meloni vor, „dramatische Nachrichten“ für ausländerfeindliche Propaganda im Wahlkampf zu missbrauchen. „Respekt für die Menschen muss an allererster Stelle stehen“, so Letta. Auch andere Mitte-links-Politiker kritisierten Meloni wegen der Veröffentlichung des Videos.Meloni wies die Vorwürfe zurück: „Im Video ist das Opfer nicht zu erkennen und die Aufnahme wurde von der Website einer großen nationalen Zeitung entnommen“, sagte sie. Schützenhilfe erhielt sie vom Chef der Lega, Matteo Salvini. Er werde in Kürze Piacenza besuchen, um der Frau seine Unterstützung zu versichern und auf die angeblich steigende Kriminalität durch Migranten hinzuweisen, kündigte der frühere Innenminister an.Für die Fratelli d'Italia und Lega ist die Migration und die Kriminalitätsrate unter Einwanderern ein wichtiges Wahlkampfthema. Meloni hatte im Wahlkampf auch vor der „Islamisierung“ Europas gewarnt und eine „Seeblockade“ vor den Küsten Nordafrikas gefordert, um die Abfahrten von Migranten in Richtung Italien zu stoppen.Melonis Partei könnte mit rund 24 Prozent als stärkste Einzelpartei abschneiden, weshalb die Rechtspolitikerin derzeit als aussichtsreichste Kandidatin für das Amt der Regierungschefin gilt.