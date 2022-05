Giorgia Meloni will 2023 die Parlamentswahlen gewinnen

„Wir sind bereit, die Segel zu hissen für eine lange Reise, die die Konservativen in die Regierung bringen wird. Wir wollen zusammen gewinnen oder verlieren, ohne Allianzen mit unseren Gegnern“, sagte Meloni am Abschluss des Parteitags.Die 45-Jährige kritisierte damit indirekt die Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und Forza Italia des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi, die derzeit gemeinsam mit Mitte-Links-Parteien die Regierung von Premier Mario Draghi unterstützen. Parlamentswahlen sind in Italien spätestens im Frühjahr 2023 geplant. Die Regierung Draghi ist seit Februar 2021 im Sattel.An Ambition fehlt es Meloni nicht. Als politische Prioritäten nannte sie Familienpolitik und die Unterstützung von Unternehmen. Melonis Partei ist laut Umfragen mit rund 20 Prozent Italiens derzeit stärkste Einzelpartei, könnte jedoch nicht allein regieren. Die einzige Oppositionspartei im italienischen Parlament hat damit bereits die Demokratische Partei (PD) und die einst das Rechtslager dominierende Lega überholt.Politischen Beobachtern zufolge ist Meloni der aufgehende Stern an Italiens Populisten-Firmament. Die Mutter einer 5-jährigen Tochter, die schon als Jugendministerin in der Regierung von Silvio Berlusconi (2008-2011) amtierte, wirkt klein und zierlich, doch ihr Aussehen sollte nicht täuschen. Ihre Auftritte sind schrill und verbal aggressiv. Die gebürtige Römerin aus dem Arbeiterviertel Garbatella wettert unermüdlich gegen illegale Einwanderung, hohe Steuern und die Brüsseler Technokratie.