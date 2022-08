Giorgia Meloni: „Wir werden keine verrückten Dinge tun“

„Das bedeutet nicht, dass wir Europa zerstören wollen, dass wir Europa verlassen wollen, dass wir verrückte Dinge tun wollen“, so Meloni. Die Politikerin, die die erste Ministerpräsidentin Italiens werden könnte, will sich auf Investitionen konzentrieren.Damit soll das chronisch schwache Wirtschaftswachstum der nach Deutschland und Frankreich drittgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone angekurbelt werden. Sie versprach jedoch, die Staatsfinanzen verantwortungsvoll zu verwalten. „Ich bin sehr vorsichtig“, sagte Meloni.„Keine verantwortungsbewusste Person kann sich vorstellen, die Finanzen des Landes zu ruinieren, bevor sie ein vollständiges Bild von den Ressourcen hat, die investiert werden können.“Die Wahlen am 25. September wurden im Juli nach dem Zusammenbruch der Regierung der nationalen Einheit von Ministerpräsident Mario Draghi angekündigt. Umfragen zufolge könnte Melonis Block, zu dem auch Lega und Forza Italia gehören, die Wahl gewinnen wird.