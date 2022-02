Ab dem morgigen Dienstag dürfen über 50-jährige in Italien nur mehr mit dem Super Green Pass zur Arbeit – wenn sie also gegen Corona geimpft oder in den vergangenen 6 Monaten genesen sind.Erwartet wird, dass deshalb Zehntausende Impfgegner auf ihren Job verzichten und ihr Gehalt verlieren. Das könnte für erhebliche Personalprobleme in der Privatwirtschaft sorgen, warnen Arbeitgeber.In Südtirol sind laut letztem Stand rund 17.000 Südtiroler über 50 noch nicht geimpft. Da viele von diesen Personen bereits in Rente oder nicht berufstätig sind, betrifft die 2G-Regelung rund 10.000 Personen. Auch in Südtirol könnten viele Betriebe daher Probleme bekommen.SWR-Präsident Federico Giudiceandrea hofft auf die Vernunft vieler Mitbürger: „Ich hoffe, dass sich doch noch einige dieser Personen im letzten Moment impfen lassen“, sagt er zu STOL. Man habe gesehen, dass die Impfstoffe zwar nicht zu 100 Prozent schützen, aber, dass nur durch die Impfung der Weg aus der Pandemie zu machen sei. In Italien sind mittlerweile 91 Prozent der über 12-Jährigen zumindest einmal geimpft. „Italien“, so Giudiceandrea, „konnte durch diese hohe Impfbereitschaft einen weiteren Lockdown verhindern“.Er hoffe und appelliere daher an die Südtiroler, sich doch noch impfen zu lassen, um die Pandemie endlich hinter uns zu lassen. Denn, so Giudiceandrea: „Impfen ist eine gesellschaftliche Verpflichtung.“

sor