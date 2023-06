Südtirol: Mobbing am Arbeitsplatz immer häufiger ein Problem

Gleichstellungsrätin Michela Morandini blickte im Landtag auf ein arbeitsintensives Jahr zurück.

Jahresthema: Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung

4000 Personen haben sich im vergangenen Jahr an das Büro von Gleichstellungsrätin Michela Morandini gewandt, was einen erneuten Anstieg bedeutet. 690 diese 4000 Kontakten schlugen sich in konkreten Fallbearbeitungen nieder.Morandinis Tätigkeit basiert auf 3 Säulen. Die erste ist jene der Gleichstellungsrätin. Das Hauptthema dabei war mit 44 Prozent Mobbing/multiple Diskriminierung. Anliegen rund um das Thema der (Un)Vereinbarkeit von Beruf und Familie machten 34,5 Prozent aus. An dritter Stelle mit 6,6 Prozent lagen Beratungen in Bezug auf sexuelle Übergriffe und Gewalt am Arbeitsplatz. Die restlichen Anliegen betrafen Gehaltsfragen oder Kündigungen.Insgesamt stellte Morandini fest, dass die Komplexität der Fälle angestiegen ist: Personen haben sich oft spät an sie gewandt oder hatten Schwierigkeiten in mehreren Bereichen, sodass Netzwerkarbeit nötig war. Die meisten Ratsuchenden sind Arbeitnehmer, vor allem aus der öffentlichen Verwaltung (40 Prozent), dem Handel (20 Prozent), der Industrie (18 Prozent) und dem Gastgewerbe (15 Prozent).Die zweite Säule ist der Anti-Mobbing-Dienst , dessen Aufbau ein Schwerpunkt im Vorjahr war. „Neben zahlreichen Beratungen wurde ein Fokus auf Information und Weiterbildung gelegt“, unterstrich die Gleichstellungsrätin. So wurde unter anderem eine gut besuchte Tagung mit dem Gleichstellungsrat des Trentino organisiert, die gezeigt habe, wie hoch der Informationsbedarf sei, so Morandini.Was die Tätigkeit des Monitoringausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen – die dritte Säule – betrifft, wurden die zahlreichen Interventionen und Stellungnahmen hervorgehoben, etwas zum Thema der Kommunikationsassistenz für Kinder und Jugendliche mit Hörbeeinträchtigung, zu den Kürzungen des Landesfamiliengeldes für Eltern von Kindern mit Behinderungen oder zur Barrierefreiheit.Jahresthema war die Inklusion und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in Südtirol, ein Thema, das heuer fortgesetzt und in einem Projekt mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft und der Universität erarbeitet wird.Nach ihrem Bericht ging Morandini auf die Fragen der Abgeordneten ein.