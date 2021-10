Glurns: Die Bürger zusammenbringen

Armin Windegger: Ich möchte Bürgermeister unserer schönen Stadt werden, weil ich Glurns liebe und meinen Beitrag für eine lebenswerte, demokratische und nachhaltige Zukunft in Glurns leisten möchte.Windegger: Ich möchte nicht behaupten, dass ich Sachen besser mache als mein Herausforderer. Ich möchte versuchen, alle Bürgerinnen und Bürger wieder zusammenzubringen, Gräben zu schließen und gemeinsam für Glurns und seine Bürger und Bürgerinnen das Beste zu erreichen. Die Wähler werden entscheiden, wen Sie für Ihren geeigneten Kandidaten halten.Windegger: Ein großes, leidiges Thema in Glurns ist der Verkehr und die Parkregelung – hier muss gemeinsam an einer Lösung gearbeitet werden. Das neue Raumordnungsgesetz und die Festlegung der Zonengrenzen müssen ebenfalls angegangen werden. Und nicht zuletzt müssen wir wieder eine Einheit zwischen allen Glurnser Interessen schaffen. Es muss wieder ein Gefühl von Miteinander und nicht Gegeneinander entstehen.Dies sind nur 3 Beispiele, es werden aber noch viele Aufgaben auf uns zukommen, die wir gemeinsam mit Weitsicht und Vernunft lösen müssen.Windegger: Wie ich schon bei unserer Wahlveranstaltung betont habe: Vor den Wahlen sind wir Gegner – nach den Wahlen müssen wir uns an den Tisch setzen und gemeinsam für Glurns arbeiten. Dabei würde ich nicht auf Listenzeichen achten, sondern nach Kompetenz und Fähigkeiten den Stadtrat besetzen. Das ist der Weg, den ich gehen möchte, in der Hoffnung bei den nächsten Wahlen als Einheit antreten zu können.Windegger: Meine Visionen und Ziele glaube ich besser umsetzen zu können, sollte ich zum Bürgermeister gewählt werden. Dennoch wäre ich – falls gewünscht – auch bereit, im Rat mitzuarbeiten, denn mein Ziel ist es, meine Erfahrungen einzubringen und zum Wohle der Glurnser und Glurnserinnen zu arbeiten. Egal, in welcher Form und Position.

