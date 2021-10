Glurns ist am Sonntag an die Urnen gerufen

Armin Windegger

Dietritt zur Wahl an.möchte für die Sammelpartei neuer Bürgermeister von Glurns werden. „Mir liegt Glurns am Herzen“, sagt Windegger. Ihm sei wichtig, die in den vergangenen Jahren aufgeworfenen Gräben in der Stadt zuzuschütten und nach vorne zu schauen.SVP-Gemeinderatskandidaten sind Erika Christina Habicher, Christoph Prader, Sara Fleischmann, Naz Niederholzer, Lucrezia Tschalär, Armin Windegger, Armin Bertagnolli und Stefan Winkler.Die Listehat es sich hingegen zum Ziel gesetzt, mitden Bürgermeister zu stellen, der auch auf eine Mehrheit im Gemeinderat bauen kann.Die Gemeinderatskandidaten Daniel Moriggl, Magdalena Holzknecht, Beat Wunderer, Heinz Riedl, Hans Bayer, Rosa Pichler Prieth, Valentin Eberhöfer, Tobias Niederholzer, Alois Wegmann und Kurt Warger waren bereits bei den Gemeindewahlen im Vorjahr angetreten. Neu hinzu gekommen ist Rudolf Ratschiller.Erich Wallnöfer war zwischen 2000 und 2015 unter dem Parteizeichen des Edelweiß bereits Bürgermeister von Glurns will mit der Bürgerliste einen Beitrag leisten, dass Glurns eine handlungsfähige Stadtverwaltung bekomme, sagt er.

