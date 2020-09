„Gmahnte Wiesn“ für 40 Bürgermeister-Kandidaten

Keinen Bock, Bürgermeister zu werden: Dies zumindest zeigen die Kandidatenlisten für die Gemeinderatswahl in 2 Wochen. In 40 von 113 Südtiroler Gemeinden, in denen gewählt wird, gibt es keine Qual der Wahl, sondern eher eine Wahl nach dem Motto „Friss, Vogel oder stirb“. Den Solo-Bürgermeisterkandidaten wäre Konkurrenz viel lieber. Das berichten die „Dolomiten“ am Samstag.