„In einer Zeit beispielloser Spaltung, eskalierender Konflikte und wirtschaftlicher Turbulenzen hat sich Präsident Trump auf das konzentriert, was wirklich zählt: die Neugestaltung des Lincoln-Badezimmers im Weißen Haus“, heißt es auf der Plakette weiter. „Dies, sein krönender Erfolg, ist eine kühne Erinnerung daran, dass der Präsident nicht nur Geschäftsmann ist, sondern sich um das Geschäft kümmert.“<BR \/><BR \/>Trump hatte die Renovierung des nach Lincoln benannten Badezimmers im Weißen Haus im Oktober angekündigt. Dabei sollen goldene Armaturen und echter Marmor zum Einsatz kommen. Kritiker werfen Trump vor, sich wie ein autoritärer Herrscher zu verhalten. Unter dem Motto „No Kings“ (Keine Könige) demonstrierten am Samstag Millionen Menschen in den USA gegen den US-Präsidenten.<h3>\r\n„Atempause von der Dunkelheit“<\/h3>Secret Handshake will die Namen ihrer Mitglieder nicht veröffentlichen. Das Logo der Gruppe ist auf einer Toilettenpapierrolle zu lesen. Ein Mitglied der Gruppe sagte der „Washington Post“, unter Trump fühle sich alles düster und hoffnungslos an. Die Installation drücke eine „Unbeschwertheit aus, die eine Art Atempause von der Dunkelheit sein könnte“.<BR \/><BR \/>Die Gruppe hatte im Herbst bereits eine andere Statue in Washington aufgestellt, die Trump und den Sexualverbrecher Jeffrey Epstein händehaltend in Tanzpose zeigt. Die Installation hieß „Best friends “ (beste Freunde).