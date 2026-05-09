Der sogenannte „Urban Pass“ auf der Brennerautobahn wird deutlich erweitert. Ab dem 1. Juni 2026 können Autofahrer den Abschnitt zwischen Bozen-Nord, Bozen-Süd und Neumarkt während der Hauptverkehrszeiten ohne Maut nutzen. Die Regelung ist zunächst bis Ende Mai 2027 befristet.<BR \/><BR \/>Grund für diese Maßnahme sind umfangreiche Bauarbeiten im Bereich Bozen-Süd. Insbesondere an der Einsteinstraße sowie an der Kreuzung mit der Galvanistraße wird es zu Verkehrsbehinderungen und erhöhtem Stauaufkommen kommen. <h3>\r\nDas sind die Voraussetzungen<\/h3>Um die betroffenen Straßen zu entlasten, setzt das Land Südtirol verstärkt auf die Nutzung der Autobahn. Die kostenlose Nutzung gilt ausschließlich an Werktagen, jeweils von Montag bis Freitag, und zwar in den Zeitfenstern von 6 bis 9 Uhr am Morgen sowie von 16 bis 19 Uhr am Nachmittag.<BR \/><BR \/> Voraussetzung ist allerdings, dass das Fahrzeug über ein registriertes Telemautgerät verfügt. Außerdem müssen Nutzer mindestens zwei der drei vorgesehenen Mautstellen passieren, um von der Befreiung zu profitieren.<BR \/><BR \/>Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider bezeichnet die Ausweitung als konkreten Beitrag zur Verbesserung des täglichen Verkehrsflusses. Umweltlandesrat Peter Brunner hebt zusätzlich hervor, dass sich durch weniger Staus auch die Schadstoffbelastung verringern könne.<BR \/><BR \/>Für das Projekt stellt das Land Südtirol insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung. Bislang war die Mautbefreiung lediglich für Fahrten zwischen Bozen-Nord und Bozen-Süd beziehungsweise in umgekehrter Richtung gültig. Mit der neuen Regelung wird dieser Bereich nun bis nach Neumarkt verlängert.