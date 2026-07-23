Der Südtiroler Landtag hat mehrere Maßnahmen zugunsten von Menschen mit Behinderung beschlossen. Künftig sollen Begleitpersonen von Menschen mit einer Zivilinvalidität ab 67 Prozent kostenlos mit Bus und Zug fahren können.<BR \/><BR \/>Der entsprechende Antrag von Landtagsabgeordnetem Alex Ploner (Team K) wurde am gestrigen Mittwoch im Landtag angenommen. Damit soll die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für Menschen mit Behinderung erleichtert werden, die auf Unterstützung durch eine Begleitperson angewiesen sind.<BR \/><BR \/>Bereits zuvor hatte der Landtag beschlossen, die Zugangsvoraussetzungen für den Südtirol Pass free für Menschen mit Behinderung anzupassen. Die Schwelle für den Anspruch wird von bisher höheren Invaliditätsgraden auf 67 Prozent anerkannter Invalidität herabgesetzt.<h3>\r\nVereinfachungen bei kieferorthopädischen Behandlungen<\/h3>Ebenfalls angenommen wurde ein Antrag von Franz Ploner (Team K), der eine Änderung bei der Kostenrückerstattung für kieferorthopädische Behandlungen von Kindern mit einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte vorsieht.<BR \/><BR \/>Die Landesregierung wird damit beauftragt, die bestehenden Regelungen anzupassen. Ziel ist es, dass in medizinisch begründeten Ausnahmefällen eine Behandlung künftig bereits vor der formellen Genehmigung begonnen werden kann. Damit sollen Verzögerungen bei notwendigen Therapien vermieden werden.