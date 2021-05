Gratis Nasenflügeltests ab 5. Mai auch in den Apotheken

Das Land Südtirol, der Sanitätsbetrieb, die Gemeinden und die Südtiroler Apotheken haben nun ein zusätzliches und wohnortnahes Angebot für Nasenflügeltests geschaffen. Das entsprechende Rahmenabkommen im Rat der Gemeinden wurde bereits Ende April geschlossen. „Neben Impfung und der Einhaltung AHA-Regeln sind regelmäßige Corona-Tests eine der drei wichtigen Säulen im Kampf gegen die aktuelle Pandemie und damit ein wichtiges Puzzle-Stück auf dem Weg hin zu mehr Normalität“, heißt es in einer Aussendung des Sanitätsbetriebes.Bereits jetzt seien über das ganze Land verteilt 129 Testzentren aktiv, wo sich die Bürger testen lassen können.Dieses Angebot wird nun erweitert: Die Basis dafür ist eine Vereinbarung zwischen Südtiroler Sanitätsbetrieb, Südtiroler Gemeindeverband und der Vertretung der vertragsgebundenen öffentlichen und privaten Apotheken, die am heutigen Dienstag unterzeichnet wurde. Diese schafft ergänzend zu den bestehenden Testmöglichkeiten ein Test-Angebot in den Südtiroler Apotheken.Ab dem morgigen Mittwoch können die Südtiroler in den öffentlichen und privaten Apotheken Südtirols kostenlos Nasenflügeltests durchführen. Diese können von jedem in regelmäßigen Abständen, aber maximal 2-mal in der Woche, in Anspruch genommen werden.Nahezu alle Apotheken Südtirols werden diese Nasenflügeltests anbieten. Die Ergebnisse werden – so wie in den Testzentren der Gemeinden – in das System des Südtiroler Sanitätsbetriebes eingespeist und via E-Mail und SMS an die Getesteten übermittelt.Der Präsident des Verbandes der Südtiroler Apothekeninhaber, Matteo Bonvicini, rät, sich mit der Apotheke des Vertrauens in Verbindung zu setzen, um abzuklären, wann vor Ort konkret die Vormerkung möglich ist. Später werden die Vormerkungen über das Vormerksystem des Südtiroler Sanitätsbetriebes möglich sein. Von 130 Apotheken beteiligen sich bereits 110 an der Testoffensive. In den nächsten Tagen sollen noch weitere dazukommen.

sabes/stol