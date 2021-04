Gratis-Nasentest: Diese 47 Gemeinden starten am 26. April

Mit einem kostenlosen Selbsttest zu mehr Freiheit, zum Beispiel ins Restaurant oder ins Theater: Mit dieser Strategie will Südtirol in der kommenden Woche einen Schritt in Richtung Öffnung gehen. Schon am Starttag werden 57 Teststationen in allen Landesteilen geöffnet sein.