Graun: Süd-Tiroler Freiheit mit 4 Kandidaten dabei

Als „Grenzgemeinde“ ist Graun mit ganz besonderen Herausforderungen konfrontiert. „Die Corona-Zeit hat vielen Bürgern vor Augen geführt, was es bedeutet, wenn die Grenze plötzlich wieder spürbar wird“, heißt es in einer Presseaussendung der Süd-Tiroler Freiheit.Unter dem Motto: „Alte Werte neu erwecken, vor Ehrlichkeit, Gemeinsamkeit und Gerechtigkeit nicht erschrecken“ treten die Kandidaten der Süd-Tiroler Freiheit in Graun an, um in der Gemeinde etwas zu bewegen. Politik brauche motivierte Menschen, „die bereit sind anzupacken und sich zum Wohle der Mitbürger einzusetzen.“„Mehr Ehrlichkeit in der Gemeindepolitik, Transparenz gegenüber den Bürgern, Kontrolle der Mehrheitspartei, Stärkung der Tiroler Identität, Pflege des Tiroler Brauchtums und der Traditionen sowie das Recht auf Muttersprache sind Themen, die den Kandidaten der Süd-Tiroler Freiheit besonders wichtig sind“, heißt so die Bewegung bei einer Pressevorstellung.Als Kandidaten an den Start gehen Zita Patscheider (52 Jahre, Langtaufers, Verkäuferin), Edmund Eller (65, St. Valentin, Straßenwärter in Pension), Walter Thanei (64, St. Valentin, Angestellter in Pension) und Simon Stecher (25, Reschen, Spengler).

