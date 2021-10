„Green Mondays“ am Bozner Krankenhaus: Gute Nachricht für Klima und Gesundheit

„Das ist sehr erfreulich“, kommentiert die grüne Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa, „weiß man doch schon seit langem, dass die Reduzierung von Fleischkonsum eine der wichtigsten Maßnahmen zum Klimaschutz ist. Tierhaltung und Fleisch trägt enorm zur Erderwärmung bei – in der Größenordnung der weltweiten Mobilität“.Das Ausprobieren von fleischlosen Alternativen hilft dabei, sich ein Essen mit weniger Fleisch vorzustellen – auch für jene, die nicht dauerhaft vegetarisch oder vegan essen wollen. Daher sei die Initiative am Bozner Krankenhaus sehr begrüßens- und nachahmenswert, schreibt die Grüne Fraktion.Foppa erinnert sich an die Zeit (2010), in der sie zusammen mit über 20 Organisationen den „veggieday“ ins Leben gerufen hatte. Die Sensibilisierungsinitiative für „weniger Fleisch auf dem Teller“, im Sinne des Klima- Umwelt- und Tierschutzes bewarb sich damals für den euregio-Umweltpreis und wurde für die Finalrunde nominiert.

