Green Pass: Ab März mögliche Lockerung im Freien

Ein großer Teil der italienischen Bürger sei vollständig gegen das Coronavirus geimpft, sagte Costa in einem Interview. 12 Millionen Mitbürger sollten noch die dritte Dosis erhalten.„Wenn wir aber mit diesem Tempo bei den Impfungen fortfahren, sollten wir in einem Monat die Verabreichung der dritten Dosis abschließen“, so der Staatssekretär in einem Interview auf Rai 3.Sollte dies gelingen, stünden weitere Lockerungen in Aussicht: „Schon im März können wir mit einer Aufweichung der Green-Pass-Pflicht rechnen, zum Beispiel in den Außenbereichen.“

