Green Pass fällt ab April schrittweise weg – Bei der Arbeit bleibt er

Die Abschaffung des Green Pass soll schrittweise erfolgen, betonte der Unterstaatssekretär im Gesundheitsministerium, Andrea Costa, am Dienstagabend. Begonnen werden soll mit der Abschaffung des Green Pass im Außenbereich.Die Abschaffung des Green Pass am Arbeitsplatz soll hingegen erst ganz zum Schluss erfolgen, zumindest nicht vor dem 15. Juni, da bis dahin die Impfpflicht für die über 50-Jährigen gilt.Es ist aber, so Costa, nicht auszuschließen, dass der Green Pass für einige Bereiche auch den ganzen Sommer über Pflicht ist. „Das hängt von dem Fortgang der Impfkampagne ab“, sagte er.

