Ab 1. Mai: Das passiert mit Green Pass und Maskenpflicht

Der Green Pass wird ab 1. Mai zwar nicht abgeschafft, er wird auch weiterhin als Nachweis für den Genesenen-Status oder den Impfstatus verwendet, er muss aber nicht mehr für den Zutritt zu öffentlichen Einrichtungen oder den Arbeitsplatz vorgezeigt werden.Es gibt aber eine Ausnahme: Für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, sowie in Krankenhäusern und Altersheimen, ist der Green Pass nach wie vor notwendig. Auch gilt das Arbeitsverbot für diejenigen Beschäftigten in diesen Bereichen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen – bis zum 31. Dezember 2022.Keine Green Pass mehr soll es hingegen für den Zutritt zur Arbeit, zu Bars, Restaurants, Mensen, Sportveranstaltungen, Universitäten oder Wellnesscentern brauchen.„Es ist klar, dass wir die Maskenpflicht schrittweise aufgeben müssen, allerdings wird es einige Ausnahmen geben. Mein Rat ist, die Maske immer in der Tasche zu haben, denn dort, wo es eine Ansammlung gibt, können wir sie benötigen“, erklärte der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Pierpaolo Sileri, am Dienstag.In öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen soll die Maskenpflicht auch nach dem 1. Mai beibehalten werden – mit FFP2-Masken.Auch in Kinos und Theatern soll weiterhin eine Maskenpflicht gelten – ob FFP2-Maske oder eine einfach chirurgische Maske, wird die Regierung noch entscheiden müssen.Was die Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Innenräumen anbelangt, so muss auch diesbezüglich erst eine definitive Entscheidung fallen. Die Regierung scheint aber dazu zu tendieren, die Maskenpflicht am Arbeitsplatz erst im Juni wegfallen zu lassen.