Green-Pass-Gültigkeit und Testpflicht bei Einreise stehen zur Diskussion

Dass der Green Pass in Italien kürzer gilt als in anderen europäischen Ländern und bei der Einreise selbst für Geboosterte eine Testpflicht besteht, hatte schon länger für Alarmstimmung in den Regionen gesorgt – besonders wegen der Auswirkungen auf den Tourismus. (Auch der Präsident des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbandes, Manfred Pinzger, kritisierte die Regelung im STOL-Interview.) Ab 1. Februar wird die Laufzeit des Green Passes von 9 auf 6 Monate verkürzt (nach einer ersten Verkürzung von 12 auf 9 Monate am 15. Dezember 2021). Mitte März wird es deshalb die ersten Italiener geben, deren Impfpass abgelaufen ist, obwohl sie bereits 3-mal geimpft sind und derzeit offen ist, ob und wann eine vierte Dosis verabreicht wird.Bis zu einer Entscheidung könnten noch einige Wochen ins Land ziehen: Eine Option könnte sein, die 6-Monatsfrist für Geboosterte gänzlich zu streichen. In der EU gilt nämlich eine Frist von 9 Monaten.Ein weiteres Problem, das gelöst werden muss, ist die Testpflicht bei der Einreise aus dem Ausland: Die Verordnung des Gesundheitsministeriums, die dies vorsieht, läuft am 31. Jänner aus, und wenn sie nicht in den nächsten Tagen verlängert wird, tritt sie am 1. Februar außer Kraft. Die Debatte darüber ist eröffnet.

ansa/stol