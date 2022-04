Green Pass: Wo er ab 1. Mai noch Pflicht ist und wo nicht

Ab dem 1. Mai wird der Green Pass weiterhin als Nachweis für die Impfung oder die Genesung verwendet, ist aber nicht mehr für den Zutritt zum Arbeitsplatz und öffentlichen Einrichtungen erforderlich. Auch für Restaurants, Kinos und Stadien braucht es keinen Green Pass mehr.Es gibt aber eine Ausnahme: Diese gilt für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern und in den Altersheimen. Für all jene Beschäftigten in diesen Bereichen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, bleibt die Suspendierung vom Arbeitsplatz bis zum 31. Dezember 2022 aufrecht.Was die Maskenpflicht in Innenräumen betrifft, so fällt auch diese ab 1. Mai weg – aber auch hier gibt es Ausnahmen : In öffentlichen Verkehrsmitteln und an Orten, wo der Menschenandrang groß ist, soll weiterhin die Maskenpflicht gelten.