Grenzöffnung: EU-Kommission startet Plattform für Reiseinformationen

Reiseinformationen in Echtzeit bietet die EU-Kommission seit dem heutigem Montag auf einer Plattform im Internet. „Re-open EU“ informiert in Echtzeit über Situation an den Grenzen, verfügbare Verkehrsmittel, Reisebeschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen.