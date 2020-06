Grenzöffnung: Platter pocht weiter auf Öffnung zu Südtirol

„Niemand würde verstehen“, wenn es dann keine Möglichkeit gäbe, diese Regionen zu bereisen, sagte Platter am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.Gleichzeitig zeigte sich der Landeshauptmann aber zuversichtlich, dass zumindest die Reisefreiheit in diese Regionen, die Teil der Europaregion Tirol sind, Mitte Juni wiederhergestellt sein wird: „Ich gehe davon aus“. Er habe „Hinweise in diese Richtung“, so Platter.Einmal mehr erklärte der Landeschef aber auch, dass eine vollständige Öffnung Richtung Italien auch von den Infektionszahlen in der Lombardei abhängig gemacht werden müsse.Die Zahlen seien aber auch in dieser besonders stark betroffenen Region deutlich zurückgegangen, merkte der Landeschef an.

apa