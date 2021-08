Greta Thunberg: „Wir ignorieren die Klimakrise immer noch“

„Wir ignorieren die Klimakrise immer noch“, sagte Thunberg am heutigen Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zwar gebe es insgesamt mehr globale Aufmerksamkeit für das Thema als noch vor 3 Jahren, aber noch immer behandelten die politischen Entscheidungsträger den Klimawandel nicht als Krise und unternähmen nicht genug gegen die globale Erderwärmung, erklärte die mittlerweile 18-jährige Aktivistin.Das gelte für alle Staaten gleichermaßen, auch für Deutschland und ihr Heimatland Schweden. „Politiker sagen, dass sie nicht den Rückhalt für das haben, was nötig wäre, um das Klima zu retten. Aber das ist doch normal: Wie sollen sie unterstützt werden, wenn die Menschen nicht wissen, was gerade passiert?“Thunberg hatte sich am heutigen Freitagvormittag vor dem Stockholmer Parlament mit der deutschen Fridays-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer getroffen. Gemeinsam mit weiteren Aktivisten setzte die Gruppe ein Zeichen für mehr globalen Klimaschutz und für ein politisches Umsteuern.Aufgrund sehr strenger Corona-Auflagen konnten nach Angaben von Fridays for Future lediglich 30 Personen vor dem Parlament demonstrieren. Die Organisation war im Jahr 2018 nach den ersten Protesten der Schwedin Thunberg entstanden und hat sich mittlerweile weltweit etabliert.

stol