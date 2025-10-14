Herbstwetter begünstigt die Ausbreitung von Atemwegsinfektionen wie Grippe und Corona. Die Impfungen sind daher ein zentraler Bestandteil der Gesundheitsvorsorge, heißt es vom Sanitätsbetrieb. Beide Schutzimpfungen können gleichzeitig verabreicht werden – ein doppelter Schutz in nur einem Termin.<BR \/><BR \/>Empfohlen wird die Grippeschutzimpfung vor allem für Risikogruppen: Personen mit chronischen Erkrankungen der Atemwege, des Herz-Kreislauf-Systems, bei Diabetes, Nieren-, Leber- oder Krebserkrankungen, ebenso für über 60-Jährige, Schwangere, Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungsbereich, Angehörige der Ordnungskräfte und Blutspenderinnen und -spender.<h3>\r\n80.000 Impfdosen für Südtirol<\/h3>Insgesamt sind 80.000 Impfdosen von Rom für Südtirol vorgemerkt – rund 57.000 für über 65-Jährige und chronisch Kranke, 3.000 für Kinder und 20.000 für Erwachsene.<BR \/><BR \/>Auch heuer wird wieder parallel zur Grippeschutzimpfung die Coronaschutzimpfung angeboten. Zum Einsatz kommt der aktualisierte mRNA-Impfstoff Comirnaty L.P.8.1 von Pfizer, angepasst an die derzeit zirkulierenden Virusvarianten.<BR \/><BR \/>Geimpft wird in den Impfzentren, bei Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin, Kinderärztinnen und -ärzten, in teilnehmenden Apotheken und Seniorenwohnheimen. Noch im Oktober ist ein Abend-Impftermin in den Impfzentren von Meran, Bozen, Brixen und Bruneck geplant.<h3>\r\nInformationskampagne für Seniorinnen und Senioren<\/h3>Um die Zielgruppe der älteren Menschen direkter zu erreichen, arbeitet der Sanitätsbetrieb mit Seniorenheimen und Vereinen zusammen. Plakate und Flyer sollen gezielt verteilt werden. Zudem konzentriert sich die Kampagne verstärkt auf lokale Medien, um die Informationsverbreitung in ganz Südtirol zu verbessern.<BR \/><BR \/><BR \/>Landesrat Hubert Messner betont: „Die Grippeimpfung ist ein einfacher und wirksamer Weg, sich selbst und andere zu schützen. Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Möglichkeit wahrzunehmen, besonders jetzt, da die Impfung kostenlos ist.“<BR \/><BR \/>Generaldirektor Christian Kofler ergänzt: „Mit der Grippe- und Coronaschutzimpfung tragen Sie nicht nur zum eigenen Schutz bei, sondern auch zum Schutz Ihrer Mitmenschen.“<BR \/><BR \/>Auch Antonio Ferro, Generaldirektor der Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari der Autonomen Provinz Trient, hebt die Zusammenarbeit hervor:<BR \/>„Ich bin besonders darauf stolz, dass Trient und Bozen am selben Tag die Grippeimpfkampagne starten. Dies ist einer gefestigten institutionellen Zusammenarbeit zu verdanken.“<BR \/><BR \/>Silvia Spertini, geschäftsführende Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit, meint: „Die Grippeschutzimpfung schützt vor schweren Krankheitsverläufen. Die aktualisierte Coronaschutzimpfung ergänzt sie wirkungsvoll – vor allem für ältere Menschen und chronisch Kranke.“<h3>\r\nKostenlose Impfung und Anmeldung<\/h3>Sowohl die Grippe- als auch die Coronaschutzimpfung sind kostenlos und können nach Vormerkung in den Impfzentren des Südtiroler Sanitätsbetriebes (Bozen, Meran, Schlanders, Brixen, Bruneck), bei teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten sowie in Apotheken durchgeführt werden.<BR \/><BR \/>Online-Vormerkung: <a href="https:\/\/sanibook.sabes.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/sanibook.sabes.it<\/a><BR \/><BR \/>Telefonische Vormerkung: Mo–Fr, 8:00–16:00 Uhr, über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle<BR \/><BR \/>Tel. 0471\/0472\/0473\/0474 + 100100<BR \/><BR \/>Weitere Informationen: <a href="https:\/\/www.sabes.it\/impfungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/www.sabes.it\/impfungen<\/a>