Die Grippeimpfung wird in Südtirol auch in der Saison 2026\/2027 kostenlos angeboten – und zwar für die gesamte Bevölkerung. <BR \/><BR \/>Die Impfaktion startet am 15. Oktober. Wer sich impfen lassen möchte, kann bereits ab Montag, 12. Oktober, einen Termin vormerken.<h3>\r\nImpfquote weiterhin deutlich unter Zielwert<\/h3>Mit dem kostenlosen Angebot will das Land mehr Menschen zur Grippeimpfung bewegen. Zwar ist die Zahl der Geimpften zuletzt leicht gestiegen, die Impfquote liegt jedoch weiterhin deutlich unter den empfohlenen Werten.<BR \/><BR \/>In der vergangenen Grippesaison waren in Südtirol 38,9 Prozent der über 65-Jährigen gegen Grippe geimpft. In der Gesamtbevölkerung lag die Durchimpfungsrate bei 12,5 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der staatliche Impfpräventionsplan empfehlen für Menschen über 65 Jahren eine Impfquote von mindestens 75 Prozent.<h3>\r\nBesonders gefährdete Menschen sollen geschützt werden<\/h3>Eine Grippe kann nicht nur zu mehreren Krankheitstagen führen, sondern auch Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zur Folge haben. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen.<BR \/><BR \/>Von der Impfung profitieren insbesondere chronisch Kranke, Schwangere, Kleinkinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Ärztinnen und Ärzte empfehlen deshalb vor allem diesen Gruppen und ihren Angehörigen die Impfung. Auch wer beruflich oder privat häufig mit Menschen aus diesen Risikogruppen in Kontakt kommt, kann durch eine Impfung zu deren Schutz beitragen.<BR \/><BR \/>„Die Grippe ist keine harmlose Erkältung“, erklärt Gesundheitslandesrat Hubert Messner. Mit dem kostenlosen Impfangebot wolle man möglichst viele Menschen erreichen und gleichzeitig jene schützen, die einem besonders hohen Risiko ausgesetzt seien.<h3>\r\n84.500 Impfdosen für die Saison 2026\/2027<\/h3>Für die kommende Grippesaison hat das Land insgesamt 84.500 Impfdosen angekauft. Der Impfstoff wird jeweils an die aktuell zirkulierenden Virusstämme angepasst.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Landes bietet die Grippeimpfung den besten Schutz vor einer Erkrankung und möglichen Komplikationen. Das Gesundheitsministerium in Rom weist ebenfalls auf die möglichen schweren Folgen einer Grippe hin.<h3>\r\nWo kann man sich impfen lassen?<\/h3><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76584823_listbox" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Für die Impfzentren des Sanitätsbetriebs ist eine telefonische Vormerkung vorgesehen. Diese erfolgt über die Einheitliche Landesvormerkzentrale unter der Telefonnummer 100 100 mit den Vorwahlen 0471, 0472, 0473 oder 0474.<BR \/><BR \/>Neben der Grippeimpfung bietet der Südtiroler Sanitätsbetrieb auch die Covid-Impfung an. Kindern steht zudem ein monoklonaler Antikörper gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) zur Verfügung.