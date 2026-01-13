Konkret wird der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio zusammenkommen. <BR \/><BR \/>An dem Treffen soll auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt teilnehmen, wie die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf Rasmussen meldete.<h3>\r\nEnde der Woche zweites Treffen<\/h3>Wie das grönländische Nachrichten- und Medienportal „Sermitsiaq“ online berichtete, ist Ende der Woche ein weiteres Treffen beider Seiten geplant. Acht Senatoren, darunter zwei republikanische Senatoren und drei Mitglieder des US-Kongresses, werden voraussichtlich am Freitag oder Samstag mit dem Grönland-Ausschuss des dänischen Parlaments und Mitgliedern des Ausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik des grönländischen Parlaments (Inatsisartut) zusammentreffen.